Зависящие от размера соцпенсий выплаты вырастут на 14,8% в России в 2026 году

Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, вырастут на 14,8% в России в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы к проекту федерального бюджета.

В свою очередь, соцпенсии с 1 апреля 2026-го будут проиндексированы на уровень инфляции (на 6,8%). В результате их размер достигнет 16 590 рублей. При этом в 2027 году индексация зависящих от пенсий выплат составит 6,8%, а в 2028 – 4,0%.

Размер социального пенсионного обеспечения напрямую влияет на размер выплат для некоторых категорий граждан, включая военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей и лиц, пострадавших от техногенных и радиационных катастроф.

Также к соцпенсии привязаны размеры государственных пенсий по инвалидности. Например, для граждан с I группой инвалидности, получившим ее в результате военной травмы, госпенсия составляет 300% от социальной.

Ранее стало известно, что пенсионеры с накоплениями до 440 тысяч рублей смогут получить всю сумму единовременно в следующем году. Право на выплату имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, если ее накопительная часть составляет меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера.

В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составит свыше 16,2 тысячи рублей, а ожидаемый период выплаты зафиксирован в 270 месяцев. При умножении 10% от прожиточного минимума получается около 439 тысяч рублей.