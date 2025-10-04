Кабмин выделил еще более 10 млрд рублей на доплаты пенсионерам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России дополнительной выделило более 10 миллиардов рублей на соцдоплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами в ряде регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как уточняется в документе, выплаты получат свыше 1,2 миллиона человек. При этом более 4,8 миллиарда рублей направят из резервного фонда правительства на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Субсидии получат жители Бурятии, Кабардино-Балкарской Республики, Коми, Якутии, Тывы, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Магаданской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Чукотского автономного округа.

Также из резервного фонда кабмин выделил свыше 5,2 миллиарда рублей на обеспечение ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии россиян проиндексируют в 2026 году один раз. С 1 января они увеличатся на 7,6%. В результате средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи.

Вместе с тем 1 апреля 2026 года планируется проиндексировать социальные пенсии по уровню инфляции – на 6,8%.

