Депутаты ГД предложили снизить возраст для повышения выплаты к пенсии до 70 лет

Фото: depositphotos/Koldunov

В Госдуме предлагают снизить возраст для получения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Изменения предлагается внести в законы "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О страховых пенсиях".

Помимо этого, депутаты также предложили ввести дифференцированное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости: в 70 лет – на 100%, в 80 лет или инвалидам первой группы – на 200%, в 90 лет – на 300%. При этом инвалидам первой группы предлагается повышать на 200% и выплаты к пенсии по инвалидности.

Соавтор инициативы, депутат Дмитрий Гусев отметил, что не все доживают до 80 лет, чтобы получить право на повышение выплат. Кроме того, дополнительные расходы на уход и лекарства появляются еще раньше.

"Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима. Это честно по отношению к людям и это будет справедливо", – добавил Гусев.

Еще один автор проекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов подчеркнул, что идея для такой меры появилась во время приема граждан. В частности, на проблему указал пенсионер из Луганска, который много лет отработал на опасном производстве.

Нилов сообщил, что инициатива поспособствует росту ожидаемой продолжительности жизни граждан, повысит уровень и качество жизни достигших возраста 70 лет и инвалидов I группы, а также поможет им в удовлетворении потребностей в лекарствах и постороннем уходе.

Вместе с тем выплаты российским пенсионерам будут проиндексированы в 2026 году два раза – 1 февраля и 1 апреля. При этом вторая индексация страховой пенсии будет уже выше инфляции.

Ранее эксперты =напомнили, что сотрудники-пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск. Кроме того, согласно статье о гарантиях работникам при прохождении диспансеризации, пенсионеры по старости и за выслугу лет имеют право 2 раза в год делать медицинское обследование в рабочие часы. При этом за сотрудниками будет сохраняться средний заработок.