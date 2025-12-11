В Турции спасли похороненного заживо под камнями ребенка

Фото: 123RF.com/picsperfect

Десятилетнего ребенка, похороненного заживо под камнями, спасли в Турции. Его удалось найти по крикам, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Metro.

По информации газеты, Амир Альцеддух пропал после школы 5 декабря. Правоохранительные органы просмотрели свыше 200 камер, после чего нашли кадры, на которых мальчик был в автомобиле, движущемся к плотине. Во время поисковых работ доброволец Рамазан Албайрак услышал звук, приняв его за ворону, однако потом понял, что это был ребенок.

В результате школьника обнаружили под грудами камней. Он был избит. Ребенка госпитализировали с травмой головы. Врачи провели ему операцию. В настоящее время состояние Альцеддуха оценивается как стабильное.

"Мой сын страдал под этими камнями несколько дней. Я хочу самого сурового наказания для того, кто это сделал", – указал отец ребенка.

По данному факту полиция задержала мужчину, однако он отрицает вину.

Ранее в Индии родители трехдневного ребенка попытались похоронить его заживо из-за страха потерять работу. Отец новорожденного работает учителем в государственной школе и столкнулся с угрозой увольнения из-за закона, который запрещает иметь более двух детей. Чтобы избежать последствий, мужчина вместе с супругой отвезли младенца в лес и оставили его под камнями.

