TOI: семья в Индии заживо похоронила новорожденного из-за страха потерять работу

Фото: 123RF/joseh51

В Индии родители трехдневного ребенка попытались похоронить его заживо из-за страха потерять работу, передает "Радио 1" со ссылкой на The Times of India.

Отец новорожденного работает учителем в государственной школе и столкнулся с угрозой увольнения из-за закона, который запрещает иметь более двух детей. Чтобы избежать последствий, мужчина вместе с супругой отвезли младенца в лес и оставили его под камнями.

Детский плач услышали местные жители, которые нашли младенца и вызвали медиков. Врачи оказали ему необходимую помощь. Отмечается, что полиция задержала 38-летнего отца и 28-летнюю мать ребенка.

Ранее в Ленинградской области арестовали женщину, которая оставила новорожденного в коробке возле мусоропровода. По данным прокуратуры, она самостоятельно родила в подъезде дома во Всеволожске, после чего отгрызла зубами пуповину, положила младенца в коробку и ушла. Ребенка обнаружили спустя некоторое время и оказали ему необходимую помощь.

