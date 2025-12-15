МИД РФ: среди жертв теракта в Сиднее есть россияне

Фото: ТАСС/EPA/DEAN LEWINS

В результате теракта в австралийском Сиднее пострадали в том числе граждане России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии", – уточнила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает произошедшее в Сиднее и призывает все страны мира к объединению усилий для совместного отпора "этому варварству". Москва выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях, указала дипломат.

Теракт в Сиднее произошел днем 14 декабря. Неизвестные открыли стрельбу в районе пляжа Бонди, где проходило мероприятие в честь Хануки.

В момент атаки на пляже находились не менее тысячи человек. В результате 15 человек погибли, в том числе один ребенок. Еще 40 получили ранения.

По предварительным данным, один из участников стрельбы был ликвидирован, а другой – ранен и задержан. Личность одного из них установлена.

При этом в полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс пока не смогли подтвердить информацию о наличии третьего нападавшего. Кроме того, правоохранители обнаружили машину со взрывными устройствами неподалеку от места происшествия.