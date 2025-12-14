Полицейские задержали двоих подозреваемых в стрельбе на пляже в Австралии

Фото: AP Photo/Mark Baker

Задержаны двое подозреваемых, которые открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее. Об этом сообщает полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс на своей странице в соцсети X.

Несмотря на это, сотрудники полиции продолжают проводить спецоперацию. Именно поэтому местных жителей попросили не посещать территорию возле места происшествия.

По данным BNO News, в результате произошедшего ранения получили не менее 7 человек. Портал news.com.au со ссылкой на источники заявляет, что погибли 10 граждан.

"Целью нападения на сиднейском пляже, предположительно, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука", – уточняет издание.

По предварительным сведениям, злоумышленники готовили нападение на протяжении нескольких месяцев.

О стрельбе в районе пляжа Бонди в Сиднее стало известно днем 14 декабря. СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как двое неизвестных с винтовками открыли стрельбу. По предварительным данным, в списке пострадавших числится один полицейский.

