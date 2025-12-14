14 декабря, 12:12Происшествия
Полицейские задержали двоих подозреваемых в стрельбе на пляже в Австралии
Фото: AP Photo/Mark Baker
Задержаны двое подозреваемых, которые открыли стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее. Об этом сообщает полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс на своей странице в соцсети X.
Несмотря на это, сотрудники полиции продолжают проводить спецоперацию. Именно поэтому местных жителей попросили не посещать территорию возле места происшествия.
По данным BNO News, в результате произошедшего ранения получили не менее 7 человек. Портал news.com.au со ссылкой на источники заявляет, что погибли 10 граждан.
"Целью нападения на сиднейском пляже, предположительно, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука", – уточняет издание.
По предварительным сведениям, злоумышленники готовили нападение на протяжении нескольких месяцев.
О стрельбе в районе пляжа Бонди в Сиднее стало известно днем 14 декабря. СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как двое неизвестных с винтовками открыли стрельбу. По предварительным данным, в списке пострадавших числится один полицейский.