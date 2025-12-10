Стрельба произошла в университете штата Кентукки в США

Фото: depositphotos/zimmytws

Стрельба произошла в университете столицы штата Кентукки США в городе Франкфорт. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.

По предварительной информации, в результате стрельбы несколько человек пострадали. Дополнительная информация уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Стрелок был задержан.

Ранее стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Президент США Дональд Трамп заявил, что он понесет суровое наказание за свое преступление.