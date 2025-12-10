Подмосковные врачи спасли мужчину с помощью контролируемой остановки сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) спасли 66-летнего мужчину с кровоизлиянием в головной мозг на фоне разрыва сосудов, использовав для этого контролируемую остановку сердца. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Как объяснили в ведомстве, при такой патологии есть два варианта операции – открытая через трепанацию или эндоваскулярная через сосуд. По анатомическим причинам эндоваскулярное вмешательство представляло риски.

При этом аневризма располагалась глубоко, сдавливая жизненно важные структуры мозга. Ситуация осложнялась тем, что во время хирургического вмешательства она могла разорваться, из-за чего пациент погиб бы на фоне кровотечения.

Руководитель нейрохирургического отделения МОНИКИ Реваз Джинджихадзе рассказал, что врачам требовалось сделать аневризму "мягкой" и исключить риск ее разрыва в критический момент. Для этого аритмологи установили в сердце специальный катетер-стимулятор. По сигналу включалась стимуляция, которая практически останавливала выброс крови из сердца.

"Это давало нам "окно" в 50 секунд для ювелирной работы в условиях минимального кровотечения", – добавил специалист.

На аневризму пенсионеру наложили клипсы, которые зажали ее шейку и исключили из кровотока. Это помогло избавить мужчину от причины кровоизлияния и риска повторного разрыва.

Операция длилась около 5 часов и прошла успешно. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее подмосковные врачи спасли 11-летнюю девочку, которая врезалась в стеклянную дверь. Осколки рассекли мягкие ткани ребенка и оставили глубокую резаную рану. Хирурги вытащили все инородные тела и зашили рану, после чего назначили подростку курс физиотерапии и лечебной физкультуры.