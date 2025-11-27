Подмосковные хирурги удалили ребенку шестой палец на руке

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли 3-летнего мальчика с врожденной аномалией развития кисти. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

У ребенка рос шестой палец, вызывая как физические, так и психологические трудности. После обследования ребенку назначили операцию.

Врач-травматолог – ортопед Виталий Куваев рассказал, что благодаря хирургическому вмешательству мальчику создали анатомически верное строение сустава первого пальца кисти. Кроме того, предупреждено развитие комплексов у пациента в дальнейшем.

Операция прошла успешно, ребенка уже выписали из больницы. После полного восстановления его ждет повторное вмешательство для удаления металлоконструкции. В будущем функция кисти полностью восстановится.

Ранее столичные врачи спасли мальчика с большой кистозной гигромой на шее, размер которой составлял 6 на 4 сантиметра. С помощью катетера в гигрому ввели специальный препарат, который помог стенкам образования слипнуться между собой, сдуться "шишке" и исчезнуть. Через неделю пациента выписали домой.