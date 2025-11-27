27 ноября, 13:50Общество
Подмосковные хирурги удалили ребенку шестой палец на руке
Фото: mz.mosreg.ru
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли 3-летнего мальчика с врожденной аномалией развития кисти. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.
У ребенка рос шестой палец, вызывая как физические, так и психологические трудности. После обследования ребенку назначили операцию.
Врач-травматолог – ортопед Виталий Куваев рассказал, что благодаря хирургическому вмешательству мальчику создали анатомически верное строение сустава первого пальца кисти. Кроме того, предупреждено развитие комплексов у пациента в дальнейшем.
Операция прошла успешно, ребенка уже выписали из больницы. После полного восстановления его ждет повторное вмешательство для удаления металлоконструкции. В будущем функция кисти полностью восстановится.
