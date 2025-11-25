Подмосковные врачи спасли ребенка со стоматологической скобкой в желудке

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 13-летнюю девочку, проглотившую стоматологическую скобку, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

В медицинское учреждение школьницу доставили на скорой помощи. Пациентку отправили на рентген, в ходе которого был обнаружен инородный предмет в желудке. Девочку перевели в хирургическое отделение. Врачи провели гастроскопию и извлекли стоматологическую скобку, схватив ее эндоскопической петлей.

"Так как инородный предмет был острый, то это создавало высокие риски травмировать слизистую, мы поэтапно провели скобу через пищевод, устье пищевода и гортаноглотку", – рассказала эндоскопист Анастасия Лазарева.

Она также добавила, что процедуру выполнили за 10 минут. Стоматологическая скобка не нанесла вреда школьнице. На следующий день после поступления в больницу девочку выписали.

Ранее подмосковные врачи извлекли из горла 15-летнего подростка иглу. Девочка проглотила ее из любопытства. Подростку провели рентгенографию и гастроскопию. В хирургическом отделении ей сделали операцию без единого разреза.