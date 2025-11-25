Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 15:28

Общество

Подмосковные врачи спасли ребенка со стоматологической скобкой в желудке

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 13-летнюю девочку, проглотившую стоматологическую скобку, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

В медицинское учреждение школьницу доставили на скорой помощи. Пациентку отправили на рентген, в ходе которого был обнаружен инородный предмет в желудке. Девочку перевели в хирургическое отделение. Врачи провели гастроскопию и извлекли стоматологическую скобку, схватив ее эндоскопической петлей.

"Так как инородный предмет был острый, то это создавало высокие риски травмировать слизистую, мы поэтапно провели скобу через пищевод, устье пищевода и гортаноглотку", – рассказала эндоскопист Анастасия Лазарева.

Она также добавила, что процедуру выполнили за 10 минут. Стоматологическая скобка не нанесла вреда школьнице. На следующий день после поступления в больницу девочку выписали.

Ранее подмосковные врачи извлекли из горла 15-летнего подростка иглу. Девочка проглотила ее из любопытства. Подростку провели рентгенографию и гастроскопию. В хирургическом отделении ей сделали операцию без единого разреза.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика