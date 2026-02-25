В 2025 году москвичи чаще всего бронировали в библиотеках книги "Завет воды" и "Авиатор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году жители столицы чаще всего бронировали в сервисе "Библиотеки Москвы" романы "Завет воды" Абрахама Вергезе и "Авиатор" Евгения Водолазкина. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Всего за прошлый год сервис посетили почти 600 тысяч человек. Они забронировали более 266 тысяч книг. В списке предпочтений горожан оказались отечественные произведения, издания зарубежных авторов и мировые бестселлеры.

В число популярных книг, помимо "Завета воды" и "Авиатора", вошли "Правда о деле Гарри Квеберта" Жоэля Диккера, "Там, где раки поют" Делии Оуэнс, "Норвежский лес" Харуки Мураками, "Лавр" Евгения Водолазкина, "Тайная история" Донны Тартт, "Рассечение Стоуна" Абрахама Вергезе и "С пианино за плечами" Марии Дроздовой.

Как напомнили в департаменте, с помощью сервиса горожане могут найти и заранее забронировать необходимые книги в ближайших библиотеках. Там есть и техническая литература, и книги для легкого развлекательного чтения, и учебные пособия для школьников и студентов.

"Поиск произведений доступен по названию, автору, издательству и другим параметрам. В сервисе также предложены тематические подборки – от детективов и поэзии до научно-популярной литературы", – добавили в ведомстве.

Чтобы воспользоваться сервисом "Библиотеки Москвы", необходим единый читательский билет. Получить его можно онлайн на mos.ru или в любой городской библиотеке. Воспользоваться его электронной версией можно в мобильном приложении "Мой id", где он представлен в виде штрихкода.

В 2025 году столичные библиотеки и культурные центры посетили 13,3 миллиона человек. За год эти учреждения провели более 64 тысяч мероприятий. Дети и взрослые знакомились с любимыми авторами, участвовали в мастер-классах, экскурсиях и фестивалях.