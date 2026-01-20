Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 января, 10:01

Наука
National Geographic: регулярное чтение книг может способствовать долголетию

Ученые нашли связь между чтением и долголетием

Фото: 123RF.com/paulgorvett

Чтение книг на постоянной основе может способствовать долголетию. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на журнал National Geographic.

В материале отмечается, что регулярное чтение помогает в том числе снижать стресс и улучшать память. По словам американского психотерапевта Зои Шоу, во время чтения книг человек часто входит в состояние транса, похожее на медитацию.

Кроме того, согласно результатам одного из исследований Йельской школы общественного здравоохранения (США), чтение действительно может способствовать долголетию. Ученые в течение 12 лет наблюдали более чем за 3,5 тысячи человек старше 50 лет. Выяснилось, что люди, читающие на постоянной основе, в среднем жили на 23 месяца дольше.

Уточняется, что, для того чтобы чтение приносило пользу здоровью, достаточно посвящать ему 10–30 минут в день.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что продолжительность человеческой жизни почти на 40% зависит от медицины. Он отметил важность условий жизни и профилактики. По мнению Онищенко, врач стоит наравне с излечением и предупреждением возникших заболеваний.

