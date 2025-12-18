Форма поиска по сайту

18 декабря, 08:57

Общество
Врач Ржевская: продолжительность жизни в 120 лет – достижимая цель

Врач рассказала, реально ли дожить до 120 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продолжительность жизни в 120 лет – вполне достижимая цель, рассказала в интервью ТАСС главврач поликлиники № 1 Управления делами президента России Елена Ржевская.

По ее словам, среди пациентов Первой поликлиники продолжительность жизни уже намного превышает средние показатели по стране. Есть несколько человек, которые отметили вековые юбилеи. Ржевская считает, что основной причиной увеличения продолжительности жизни является регулярная и обязательная диспансеризация, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний.

"Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию", – сказала собеседница агентства.

В качестве условий долголетия, помимо диспансеризации, она назвала правильное питание и отслеживание самочувствия. Кроме того, человек должен знать свои "критические точки" – наследственность и заболевания, которые были в роду.

"Даже не надо генетический паспорт делать. Просто нужно вспомнить, у мамы, у папы спросить, от чего бабушка умерла, от чего дедушка, прадедушка. Это же элементарно", – отметила Ржевская.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что продолжительность человеческой жизни почти на 40% зависит от медицины. Он счел важным условия жизни и профилактику. Врач наравне стоит с излечением и предупреждением появившихся болезней, уточнил Онищенко.

Ученые заявили, что недостаток сна сокращает продолжительность жизни

