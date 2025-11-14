Oddity Central: в Китае создали таблетку, благодаря которой можно прожить до 150 лет

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В Китае ученые сообщили, что якобы создали таблетку, благодаря которой можно прожить до 150 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Oddity Central.

Шэньчжэньский стартап Lonvi Biosciences, работающий в сфере биотехнологий и исследований долголетия, приступил к разработке препарата, нацеленного на "зомби-клетки". Ими называют стареющие клетки, переставшие делиться, однако продолжающие приводить к воспалению. Как утверждает компания, таблетка сможет продлить жизнь.

Гендиректор Lonvi Ип Чжу заявил, что разработка называется "Святой Грааль". По его словам, ключевой компонент таблетки способен уменьшить риск возрастных заболеваний.

Как отметил технический директор компании Лю Цинхуа, "дожить до 150 лет определенно реально". Он указал, что в ближайшее время такие технологии могут войти в повседневность.

Препарат Lonvi основан на процианидине C1 (PCC1). Он выделяется из виноградных косточек. Компания добавила, что продолжительность жизни мышей, получавших PCC1, составляла в среднем на 9,4% дольше.

Ранее 111-летняя жительница Великобритании Хильда Лак раскрыла секрет своего долголетия. Помимо шоколада, причиной долгой жизни женщина считает чтение любовных романов. Кроме того, британка призналась, что никогда не курила и не употребляла алкоголь.

