Need To Know: 111-летняя британка назвала шоколад секретом долголетия

Фото: 123RF/vladansrs

111-летняя жительница Великобритании Хильда Лак назвала шоколад секретом своего долголетия. Об этом пишет Need To Know.

Лак родилась в 1914 году в графстве Кент. После начала Первой мировой войны ее семья переехала в Шотландию, однако после вернулась. Во время Второй мировой Лак работала сварщицей на верфи в городе Чатем, где познакомилась с будущим мужем.

Несмотря на преклонный возраст, Лак полностью самостоятельна. Помимо шоколада, причиной своего долголетия женщина считает чтение любовных романов. Кроме того, британка никогда не курила и не употребляла алкоголь.

Ранее ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в составе международного научного коллектива обнаружили участок генома человека, который отвечает за долголетие и здоровое старение.

Практическое применение полученных результатов ученые видят в митохондриальной медицине. Более здоровые мтДНК переносят в ткани или яйцеклетку с менее здоровыми мтДНК. В этом случае митохондриальные ДНК долгожителей могут послужить универсальными донорами.