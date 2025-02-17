В Бразилии пара установила мировой рекорд, живя в браке 84 года

Фото: guinnessworldrecords.com

Супруги из Бразилии установили мировой рекорд по длительности брака, сообщает UPI.

Мануэл Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино официально вошли в Книгу рекордов Гиннесса как пара с самым долгим браком среди ныне живущих. Продолжительность их семейного союза составляет 84 года, что подтвердила организация LongeviQuest, которая специализируется на изучении долгожителей.

Мануэль и Мария познакомились в 1936 году, а через четыре года сыграли свадьбу. Они воспитали 13 детей, а также стали дедушкой и бабушкой для 55 внуков, 54 правнуков и 12 праправнуков.

Представители Книги рекордов Гиннесса уточнили, что такой продолжительный брак является редким и удивительным достижением, заслуживающим особого внимания.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести в России выплаты для супружеских пар, которые состоят в официальном браке не меньше 30 лет. Согласно законопроекту, размер выплат будет составлять 30 тысяч рублей за 30 лет совместной жизни, 40 тысяч – за 40 лет и далее. Максимальная сумма может достигать 70 тысяч рублей.