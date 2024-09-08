Психолог Смирнов: обязательные психологические консультации снизят число разводов

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Обязательные консультации у психолога для разводящихся пар могут помочь изменить решение и сохранить семью. Об этом заявил семейный психолог Николай Смирнов в беседе с телеканалом "360".

Так он прокомментировал новый законопроект, который внесут в Госдуму. Согласно инициативе, пару, которая хочет развестись, обяжут пройти консультации семейного психолога, если у них есть несовершеннолетние дети или один супруг против расторжения брака.

Эксперт подтвердил, что психологические консультации в некоторых случаях действительно могут помочь сохранить семью.

"Для этого психологи и нужны. Если он и она хотят. Бывает, что кто-то один хочет, а второй – нет, из-под палки (ходит на прием. – Прим. ред.). Но если оба участника хотят, то тогда да, вполне", – объяснил Смирнов.

Он отметил, что законопроект в случае принятия может подтолкнуть разочаровавшихся людей к конструктивному разговору на тему брака. По словам специалиста, люди, которые долго прожили вместе, перестают воспринимать положительные стороны супруга и зацикливаются на недостатках. Психолог же может показать паре, имеет ли им смысл сохранять семью.

Также Смирнов рассказал о главных, но неочевидных причинах разводов. По его мнению, большинство людей живут в иллюзии, что они находятся рядом с тем человеком, с кем когда-то заключили брак, но это не так. Заявления о разводе люди чаще всего подают после совместных отпусков.

"Когда люди выходят из этой вот рутины, могут посмотреть на себя и с удивлением обнаруживать, что тот мальчик или девочка, которые были 15–20 лет назад, совсем не похожи на того человека, который сейчас с ними живет", – сказал Смирнов.

Психолог считает, что в таких случаях супругам нужно научиться жить друг с другом заново, отбросив все претензии. Чаще всего в этой ситуации партнеры жалуются на отсутствие внимания от второй половины, указал эксперт. Мужчины могут быть недовольными из-за ухода супруги в бизнес, а женщины – из-за недостатка ухаживаний и "подвигов" мужа. Еще одной причиной распада супружеской пары становятся измены, добавил специалист.

Также законопроект в разговоре с RT прокомментировал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс. По его словам, большинство людей, оказавшихся на грани развода, сами обращаются к специалистам.

Он считает, что в этом случае нужны длительные курсы, а потом еще совместные, чтобы был толк. Если государство хочет всерьез этим заняться, то Хорс предложил оплатить психолога людям, которые входят в отношения.

"Вот они поженились, и есть раз в месяц поддерживающая сессия, может быть, групповая, где можно разбираться с другими парами. Вот это было бы лучше", – высказался эксперт.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлины за разные юридически значимые действия с 2025 года. Так, выплаты за расторжение брака, если у супругов нет общих детей и они разводятся при взаимном согласии, вырастут с 650 до 5 000 рублей.

