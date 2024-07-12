Путин подписал закон об увеличении госпошлин за расторжение брака

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Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлины за разные юридически значимые действия с 2025 года. Так, выплаты за расторжение брака, если у супругов нет общих детей и они разводятся при взаимном согласии, вырастут с 650 до 5 000 рублей. Соответствующий документ размещен на сайте правовых актов.

Госпошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, вырастет с 35 000 рублей до 400 000, а законодательством о естественных монополиях – с 16 000 до до 50 000 рублей. За госрегистрацию международной компании в специальном административном районе в порядке не только редомициляции, но и инкорпорации необходимо будет заплатить 150 000 рублей.

Государственная пошлина за замену утерянного аттестата или другого документа, который подтверждает уровень квалификации, увеличивается с 1 300 до 2 000 рублей, а за внесение изменений в эти документы – с 350 рублей до 500 рублей. Также пошлины за государственную регистрацию смены имени увеличатся с 1 600 до 5 000 рублей.

Кроме того, выплата за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния возрастет с 650 до 700 рублей. При повторной выдаче свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина повысится с 350 до 500 рублей. За выдачу справок из архивов органов ЗАГС и иных уполномоченных органов выплата вырастет с 200 до 350 рублей.

Более того, за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений и внесение в них изменений необходимо будет заплатить 3 500 рублей, а за регистрацию вносимых изменений – 1 600 рублей.

Ранее Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов россиян с 2025 года. Закон вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Это означает, что базовая ставка налога в 13% сохранится для дохода не более 2,4 миллиона рублей в год.