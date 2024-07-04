РБК: Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады

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Минфин России определился с требованиями по вкладам, по которым с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Так, согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, срок действия такого депозита, по условиям банковского договора, должен быть более 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия.

При этом если у вкладчика не было других вкладов либо же по иным вкладам он заработал в 2024 году сумму менее пороговой и не должен платить налог, то льготный вычет частично или полностью перенесут на следующий год для доходов по долгосрочному вкладу.

По информации источника издания в правительстве, текст поправок был одобрен во время заседания комиссии по законопроектной деятельности.

Российское правительство ранее внесло в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы. В частности, кабмин внес уточнения ко второму чтению законодательной инициативы, в которых учли предложения бизнесменов и депутатов, озвученные во время обсуждения закона.

Кроме того, в России с 2025 года хотят расширить круг лиц, которые имеют право на получение профессионального НДФЛ. Благодаря нему можно уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных средств.