Минфин РФ предложил увеличить налоговый вычет за сдачу ГТО до 18 тыс рублей

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Минфин подготовил поправки к законопроекту о налоговых новациях, в которых уточнит некоторые части по налогу на доходы физлиц и предложит увеличить вычет за сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, министерство предложило выровнять налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с операциями с ценными бумагами. Для этого требуется определить ставки по НДФЛ в размере не более 15%, объяснил Минфин.

Вместе с тем ведомство предлагает установить единый размер фиксированного НДФЛ для хозяев пяти и более контролируемых иностранных компаний в размере 25 миллионов рублей.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам призвал установить минимальный порог при изменении шкалы НДФЛ на уровне, равном двукратному размеру средней зарплаты в РФ. Парламентарии считают, что это поможет предотвратить повышение налогов для подавляющего большинства россиян.

Силуанов, в свою очередь, пообещал, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц коснутся только граждан с высокими доходами.

