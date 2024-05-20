Силуанов: предложения по шкале НДФЛ затронут только лиц с высокими доходами

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц не затронут большинство граждан и коснутся только лиц с высокими доходами. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета ГД по бюджету и налогам.

При этом он добавил, что параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов еще определяются. У правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками, отметил министр.

При этом он назвал целью справедливой налоговой системы сокращение неравенства между гражданами и регионами, а также их социально-экономическое развитие. По его словам, система должна обеспечить поступление ресурсов для решения задач социальной и экономической сфер. При реализации программы необходимо учесть интересы граждан, бизнеса и государства, заявил Силуанов.

Министр подчеркнул, что дополнительные деньги направят на поддержку экономики и инфраструктуры. Государство выделит средства на строительство жилья, дороги, поддержку бизнеса, а также стимулирование отраслей, обеспечивающих долгосрочный рост и перестройку экономики.

"Также необходимо, чтобы пользу от налоговых изменений получили семьи с детьми", – уточнил Силуанов.

Семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокие доходы, предложат вычет по НДФЛ. Граждане, в том числе и те, для кого изменят порог ставки НДФЛ, должны видеть, на что идут уплачиваемые ими дополнительные налоги, сказал министр.

Ранее Силуанов сказал, что Минфин РФ намерен внести субсидии для поддержки наименее обеспеченных слоев населения. Речь идет о налоговых вычетах для семей, которым нужна поддержка государства.