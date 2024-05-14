Минфин планирует поддержать субсидиями наименее обеспеченные слои населения РФ

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Министерство финансов России намерено внести субсидии для поддержки наименее обеспеченные слои населения. Об этом на заседании ГД заявил кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов.

"Речь идет о налоговых вычетах для семей, которым нужна поддержка государства", – цитирует его ТАСС.

По его словам, вопросы поддержки таких граждан нужно решать путем корректирования налоговой системы.

Ранее глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров объявил, что публичное обсуждение по перестройке системы налогов РФ начнется в Госдуме 20 мая. Макаров подчеркивал, что налоговая система должна быть стабильной.