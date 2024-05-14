Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 14:43

Экономика
Главная / Новости /

Силуанов: механизм автоматического расчета налоговых вычетов начнет работать с 2026 года

Механизм автоматического расчета налоговых вычетов начнет работать с 2026 года

Фото: depositphotos/zaktatyana

С 2026 года начнет работать механизм автоматического расчета налоговых вычетов, заявил кандидат на пост министра финансов России Антон Силуанов.

По его словам, людям больше не придется бегать по организациям и собирать разные справки. Силуанов напомнил, что такое поручение давал президент.

"С налоговой службой сейчас работаем как раз над выстраиванием этого механизма. Сегодня действительно еще для того, чтобы получить налоговые вычеты, в том числе вычеты на детей, необходимо собирать справки, отдавать работодателю", – передает ТАСС слова Силуанова.

В марте сообщалось, что Госдума и российское правительство уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов компаний и физлиц. Силуанов тогда подчеркнул, что законодательные инициативы по дифференциации налогообложения подготовлены, их представят в правительство в этом году. Их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом.

Владимир Путин в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что в России может появиться прогрессивная система налогообложения. Президент подчеркивал, что правительство и депутаты Госдумы должны в скором времени предоставить предложения в рамках этого направления.

Порядок получения налоговых вычетов упростили в РФ в 2024 году

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика