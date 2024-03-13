Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России

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Прогрессивная система налогообложения может появиться в России, заявил Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.

"Нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области", – уточнил глава государства.

По словам Путина, россияне спокойно воспримут переход РФ к системе прогрессивного налогообложения, учитывая то, что для многодетных семей налоговое бремя снизится. Как утверждает президент, даже те, кто являлся сторонником плоской шкалы, желает, чтобы страна постепенно переходила на систему избирательного налогообложения.

"От нас чего просят? Чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса", – объяснил президент РФ.

В связи с этим Путин заявил, что правительство и депутаты Госдумы должны в скором времени предоставить предложения в рамках этого направления.

Ранее Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. Президент поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

Путин также поручил устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Глава государства призвал продумать более справедливое распределение налогового бремени, увеличив его для тех, у кого высокие доходы, и снизив его для семей.



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