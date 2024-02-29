Некрупный бизнес сможет раз в 5 лет брать кредитные каникулы на полгода – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода, кредитная история при этом ухудшаться не будет. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Президент подчеркнул, что нужно создать все условия, чтобы средние и малые компании развивались динамично. Качество этого роста должно повышаться за счет высокотехнологичных направлений производственного бизнеса.

Глава государства добавил, что в целом налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен. Он попросил кабмин предоставить на этот счет конкретные предложения.

"Мы много раз об этом говорили. Пожалуйста, предложения уже созрели, по сути", – подвел президент итог.

Также Путин поручил с 1 января 2025 года вместо временного моратория на проверки бизнеса полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив последний на законодательном уровне.

Кроме того, президент предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. Он призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения.

Новости часа: Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям