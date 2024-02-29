Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения

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Владимир Путин предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. Об этом он сообщил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Президент поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. Путин также поручил устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения.

Глава государства призвал продумать более справедливое распределение налогового бремени, увеличив его для тех, у кого высокие доходы, и снизив его для семей.

"Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что налог на доходы по своим банковским и сберегательным счетам, согласно закону, должны платить те, кто в прошлом году получил прибыль с суммы выше одного миллиона рублей. Налог касается всех вкладов, даже если они открыты в разных банках, но суммарно превышают миллион рублей.

Налог будет рассчитан с общего дохода и выделен отдельной графой в ежегодном уведомлении, присылаемом Федеральной налоговой службой (ФНС) под конец года. На данный момент при расчете вместо жесткой привязки к ставке Центробанка на начало года применяется максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение налогового периода.

Налог на доходы с банковских депозитов начал действовать с 2024 года