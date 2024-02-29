РФ направит 120 млрд рублей на субсидии компаниям за НИОКР и промипотеку – Путин

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Россия за шесть лет дополнительно направит 120 миллиардов рублей на субсидии компаниям на проведение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР), а также на расширение промышленной ипотеки, сообщил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По словам российского лидера, за счет этой программы дополнительно построят и модернизируют еще более 10 миллионов квадратных метров производственных площадей.

Для сравнения он добавил, что сегодня в России ежегодно строится около четырех миллионов квадратных метров производственных площадей. Путин отметил, что это весомый показатель обновления индустриального потенциала России.

Президент поручил правительству РФ проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

Также Путин поручил с 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо увеличить темпы производства потребительских товаров, медикаментов, оборудования, станков и транспортных средств.

При этом, по словам российского лидера, стране не нужно стремиться к производству буквально всех товаров. Однако правительство знает, в каких отраслях России нужно нарастить выпуск продукции.