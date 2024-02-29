Путин заявил о необходимости нарастить в РФ выпуск потребительских товаров и лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что в России необходимо увеличить темпы производства потребительских товаров, медикаментов, оборудования, станков и транспортных средств.

"Мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары – лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее", – сказал глава государства.

При этом, по словам российского лидера, стране не нужно стремиться к производству буквально всех товаров. Однако правительство знает, в каких отраслях России нужно нарастить выпуск продукции.

Ранее стало известно, что в Москве в 2023 году в 1,4 раза вырос объем производства лекарств и медицинских изделий. Показатель превысил прошлогодний на 40,3%. Всего в столице работают около 200 производителей лекарственных средств и медицинских изделий.



Производство лекарств в Москве по итогам 2023 года выросло почти в 1,5 раза