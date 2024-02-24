Производство лекарств и медицинских изделий в Москве выросло в 1,4 раза в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошлый год в столице произвели на 40,3 процента больше лекарств и медицинских изделий, чем в 2022 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на сегодняшний день в столице работают около 200 производителей лекарственных средств и медицинских изделий. Он также подчеркнул, что в этих компаниях трудоустроены свыше 15 тысяч человек.

Ефимов рассказал, что по итогам 2023 года предприятия выпустили в 1,4 раза больше продукции, чем годом ранее. Для эффективного развития этой отрасли в столице был сформирован фармацевтический кластер, в который уже входят 11 компаний. Кластер предусматривает освоение выпуска лекарственных препаратов по 128 международным непатентованным наименованиям.

Объем выпуска противоопухолевых препаратов вырос в 1,2 раза – произвели почти 2,8 миллиона упаковок. Также изготовили 1,3 миллиона упаковок лекарственных препаратов для лечения органов дыхательной системы, что в три раза превышает показатели 2022 года.

Ранее Собянин рассказал, как московские компании обеспечивают город лекарствами. В 2023 году благодаря офсетным контрактам город получил более 830 тысяч упаковок лекарств. На поставку лекарств заключено уже 8 соглашений.