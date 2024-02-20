Собянин рассказал, как московские компании обеспечивают город лекарствами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В прошлом году благодаря офсетным контрактам город получил более 830 тысяч упаковок лекарств. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Офсеты – особый способ взаимодействия столицы и бизнеса. Инвесторы запускают на территории Москвы производства ключевых товаров, а город, в свою очередь, гарантирует их закупку в течение многих лет", – объяснил он.

По словам мэра, на поставку лекарств заключено уже 8 офсетных контрактов. Так, в Москве будут производить противоглаукомные, противоопухолевые и анальгезирующие препараты. А по подписанному в этом году восьмому офсету планируется выпускать антидепрессанты, нейролептики и другие лекарства по 43 международным непатентованным наименованиям.

Собянин поделился, что всего в Москве были оформлены 17 офсетных контрактов, благодаря которым город получит около 87 миллиардов рублей в качестве инвестиций и более 6,5 тысячи рабочих мест.

Ранее мэр сообщал, что шесть производств в рамках заключенных офсетных контрактов уже построены или модернизированы и ведут поставки продукции.

До этого Собянин рассказал, что более 2,7 тысячи бизнесменов воспользовались гарантийной поддержкой города на общую сумму более 65 миллиардов рублей в 2023 году. Сфера предпринимательства требует больших финансовых вложений, особенно на этапе запуска, отметил мэр.

Собянин: офсетные контракты дадут Москве около 6 тыс новых рабочих мест