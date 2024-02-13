Собянин: офсетные контракты дадут Москве около 6 тыс новых рабочих мест

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка шести тысяч рабочих мест будет создано на промышленных предприятиях Москвы в рамках заключенных офсетных контрактов, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что столица первой среди российских субъектов стала заключать офсеты с инвесторами.

"Они строят или модернизируют производства и создают рабочие места. Город же гарантированно получает нужную продукцию", – подчеркнул Собянин.

По словам мэра, с 2017 по 2023 год город подписал 14 офсетов с совокупным объемом инвестиций порядка 82 миллиардов рублей. Это договоры на поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и прочее.

Шесть из 14 производств уже построены или модернизированы и ведут поставки продукции, добавил мэр Москвы. Например, в апреле 2023 года Московский эндокринный завод передал городу первую партию препаратов, а в августе того же года на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" появился новый фармацевтический комплекс, где было организовано 270 рабочих мест.

"В ноябре в индустриальном парке "Руднево" запустили производство абсорбирующего белья. Раньше большая часть сырья для подгузников и пеленок импортировалась – сейчас это практически полностью отечественное производство", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что предприятия микроэлектроники стали лидерами по количеству созданных рабочих мест и осуществленных инвестиций за все время существования особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" среди резидентов.

До этого стало известно, что в четырех районах Восточного административного округа построят детский сад, школу и два торговых центра по программе стимулирования создания мест приложения труда. Эти объекты дадут городу почти две тысячи рабочих мест.

Около 2 тыс рабочих мест создадут по городской программе на востоке Москвы