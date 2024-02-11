Около 2 тыс рабочих мест создадут в ВАО по городской программе до конца 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский сад, школу и два торговых центра построят в четырех районах Восточного административного округа по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря этой программе девелоперы вовлекаются в сбалансированное развитие разных районов города.

"Они создают необходимую промышленную, социальную и общественно-деловую инфраструктуру и взамен получают льготы", – отметил Ефимов.

Планируется, что в 2026 году в ВАО будут построены два образовательных учреждения и два торговых центра. Эти объекты дадут городу почти две тысячи рабочих мест.

Так, в Метрогородке на Тагильской улице появится школа с детским садом на 625 мест, в Гольянове — детский сад на 250 мест. В районах Косино-Ухтомский и Богородское появится по торговому центру.

Ранее стало известно, что городские власти выделили 27,8 гектара участков для инвесторов в целях постройки многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Сообщается, что объекты будут выстроены в 8 административных округах города. Всего власти столицы заключили 17 договоров аренды.