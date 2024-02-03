Собянин одобрил дополнительные меры поддержки столичных инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин принял дополнительные меры поддержки инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для районов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) установят единый коэффициент расположения МПТ. Он составит 0,7. Благодаря такой мере выровняются условия поддержки инвесторов, реализующих проекты на удаленных от центра столицы территориях.

Вместе с тем внутри кольца будет действовать нулевой коэффициент расположения МПТ для проектов строительства объектов различного назначения, включая промышленность, деловое управление, научную деятельность, торговлю, сферу развлечений, общественное питание и логистические услуги.

Коэффициент расположения МПТ для расчета размеров льготы при возведении объектов культуры увеличат с 0,3 до 0,8. Также для таких объектов введут контроль профильной эксплуатации в течение 5 лет с даты регистрации прав.

Кроме того, для инвесторов снизят требования к банковской гарантии. Теперь она не будет включать в себя проценты за отсрочку. Однако при невыполнении обязательств по созданию мест приложения труда требование по уплате процентов сохранится в полном объеме.

В частности, в Москве отменяется обеспечение на этапе контроля профильной эксплуатации при возведении производственных, логистических и гостиничных объектов.

Ранее Собянин сообщил, что строительство трех объектов в рамках программы создания мест приложения труда одобрили в Москве. По словам мэра, логистический парк появится в поселении Михайлово-Ярцевском ТиНАО. Тут смогут работать 1,3 тысячи человек. Кроме того, в Хорошёвском районе построят административно-деловой комплекс, где создадут 8 тысяч рабочих мест.

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