Многофункциональный комплекс построят в Обручевском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Офисное здание площадью 38,1 тысячи квадратных метров возведут в столичном Обручевском районе по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). После сдачи объекта там смогут работать более 1,5 тысячи человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, строительством займется инвестор Level Group. Новое здание будет расположено на улице Академика Семенихина, указал он.

Отмечается, что офисный комплекс станет деловым центром района. В здании разместят офисные и торгово-развлекательные помещения, заведения общепита и спортивный центр. Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, сейчас застройщик находится на этапе проектно-изыскательных работ. Закончить строительство комплекса планируется до августа 2026 года, добавил он.

Уточняется, что в Обручевском районе также в рамках программы МПТ два других застройщика возведут два офисных здания.

Ранее сообщалось, что в прошлом году число рабочих мест, появившихся благодаря программе МПТ, выросло вдвое. В Москве инвесторы создали около 1,5 миллиона "квадратов" коммерческих объектов, куда могут устроиться работать примерно 64 тысячи горожан.

Со слов Ефимова, для строительства объектов было заложено около 518 миллиардов рублей, что составляет свыше 50% от общей суммы инвестиций по программе.

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