Москва удвоила результаты по программе создания рабочих мест в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2023 году количество рабочих мест, которые появились в рамках стимулирования создания мест труда (МПТ), возросло в два раза. Так, в столице благодаря инвесторам появилось порядка 1,5 миллиона квадратных метров коммерческих объектов, где могут трудоустроиться примерно 64 тысячи граждан. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что для возведения объектов было заложено около 518 миллиардов рублей, что составляет более 50% от общей суммы инвестиций по программе.

"В 2023 году были введены в эксплуатацию первые объекты, построенные по программе. Это восемь социальных учреждений – три школы и пять детских садов почти на четыре тысячи мест в Западном Дегунине, Москворечье-Сабурове, Щукине, поселениях Рязановском, Сосенском и Филимонковском", – отметил Ефимов.

До конца года количество индустриальных проектов вырастет в три раза, добавил он. При этом заммэра утонил, что в 2024 году прогнозируется рост числа промышленных объектов в рамках программы.

Ранее сообщалось, что Москва выделила более 400 гектаров земли в рамках 80 масштабных инвестиционных проектов за семь лет работы меры поддержки. По словам Ефимова, в общей сложности инвесторы возведут свыше 3,5 миллиона квадратных метров промышленных площадей.



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