Москва выделила свыше 400 гектаров земли в рамках масштабных инвестиционных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выделил свыше 400 гектаров земли в рамках 80 масштабных инвестиционных проектов за 7 лет работы меры поддержки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В общей сложности инвесторы возведут свыше 3,5 миллиона квадратных метров промышленных площадей", – отметил Ефимов.

Он напомнил, что программа действует с 2016 года. Она позволяет застройщику построить новый или расширить уже рабочий завод. Москва получает рабочие места, продукцию и налоги.

Сейчас на 18 площадках уже проводятся строительные работы. Предполагается, что город получит производства лекарственных средств, ветеринарных изделий, лифтового оборудования, инженерного центра электроники и других, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Под их размещение город выделил 55,5 гектара земли. На новые предприятия смогут трудоустроиться около 5,9 тысячи человек", – уточнил Овчинский.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с марта 2022 года инвесторы могут получить земельный участок всего за 1 рубль в год. Соответствующие договоры аренды на 5 лет были заключены уже с 21 компанией. Застройщики получили 72,3 гектара земли для сооружения новых или модернизации старых предприятий, рассказал он.

"Благодаря такой мере поддержки предприниматели, которые хотят локализовать свое производство в Москве, могут с меньшими затратами приступить к выпуску важной для экономики столицы продукции", – отметил Гаман.

Всего здесь смогут трудиться почти 10 000 человек. В частности, в Южном Бутове построят комбинат, где будут выпускать мясную продукцию. Здесь же появится завод по созданию премиумных кормов для животных. Предполагается, что остатки от мяса будут перерабатывать в корма.

"Это гарантирует, что предприятие не нанесет ущерба экологии столицы", – уточнил он.

Ранее стало известно, что с января по октябрь 2023 года Москва выделила свыше 380 земельных участков для развития инфраструктуры. По словам Ефимова, на 382,7 гектара земли инвесторы построят объекты социальной и транспортной инфраструктуры, жилые дома, административные здания и улично-дорожную сеть.

Кроме того, по его словам, жители Москвы и представители бизнеса взяли в аренду у столицы 257,6 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости за 10 месяцев этого года.

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