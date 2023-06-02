Более 60 тыс человек смогут трудоустроиться благодаря строительству 86 объектов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

86 объектов появятся в Москве в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест. Там работу смогут найти более 66 тысяч человек, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Правительство Москвы с 2020 года заключило 39 соглашений с девелоперами по строительству объектов в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 179 миллиардов рублей", – отметил вице-мэр.

По его словам, среди 86 объектов девелоперы возведут 49 образовательных учреждений, 14 деловых центров, 11 промышленных технопарков, семь торговых центров, спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, музей искусств, центр инноваций и логистический парк.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что с начала этого года власти заключили с инвесторами шесть соглашений. По ним в городе возведут три промышленных комплекса, офисно-торговый центр, детский сад – школу, а также бизнес-центр и логистический комплекс. Эти объекты построят на северо-западе Москвы, в ЗелАО и ТиНАО. Благодаря этому появится более 10 тысяч новых рабочих мест. По словам Овчинского, объем инвестиций составит более 26,2 миллиарда рублей.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была создана для обеспечения комплексной застройки столичных районов. Согласно программе, девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка. Поначалу мера была организована лишь для промышленных объектов и офисов, однако позже этот список расширили.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в рамках заключенных соглашений по созданию мест труда девелоперы создают сбалансированную застройку. Так, в районе Ростокино появится четыре тысячи рабочих мест в составе МФК Botanica. Недалеко от объекта находится жилая застройка девелопера "Пионер" – "Life Ботанический сад", а также апарт-комплекс YE’S. Кроме того, в столичном районе Филевский Парк другой девелопер организует 1 400 рабочих мест в бизнес-центре, расположенном рядом с жилым комплексом "Западный порт".

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе возведут офисный комплекс площадью три тысячи квадратных метров. По словам Пятовой, объект появится по адресу Дубининская улица, владение 94А. Сам комплекс будет четырехэтажным.

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