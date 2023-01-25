Бизнес-центры на 36 тыс рабочих мест построят в Москве по программе МПТ – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в рамках программы создания мест приложения труда планируется построить 13 офисных центров. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что за последние три года столичные власти договорились с инвесторами о строительстве 78 объектов. 13 из них – офисные центры. Суммарная площадь последних составит 515 тысяч квадратных метров, а в их строительство вложат порядка 55 миллиардов рублей.

Благодаря данным проектам в городе появятся 36 тысяч новых рабочих мест. Большинство из них создадут на западе Москвы – там в пяти бизнес-центрах будут работать 12 тысяч человек.

Несколько деловых зданий появятся в ТиНАО. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, будут возведены шесть бизнес-центров, три из которых – в данных округах. В общей сложности они смогут принять 12 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Москва заключила 89 договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. В их рамках инвесторы возведут производства, объекты транспортной, спортивной и социальной инфраструктуры, в том числе 20 школ и детских садов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!