Неэффективно используемый участок в Зюзине реорганизуют по городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Зюзино в рамках программы комплексного развития территорий реорганизуют неэффективно используемый участок вдоль улицы Азовской. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Неэффективно используемый участок площадью 0,4 гектара расположен вдоль улицы Азовской, недалеко от Старобалаклавской улицы и Черноморского бульвара. В рамках комплексного развития на этой территории построят современное комфортабельное жилье, которое будет передано под заселение по программе реновации", – приводят слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В реализацию проекта планируют инвестировать порядка 1,5 миллиарда рублей. В настоящее время на территории располагается старое офисное здание и произвольное парковочное пространство.

В новый дом, построенный по программе реновации, переедут жители рядом стоящих зданий. Общая площадь нового дома составит более 17 тысяч "квадратов".

В рамках реорганизации неэффективно используемых территорий и бывших промзон в городе появятся 550 тысяч новых рабочих мест. Первый договор по программе заключили в 2020 году с целью дальнейшей реорганизации промзоны Октябрьское поле.

Ранее сообщалось, что в рамках программы комплексного развития территорий в Чертанове Южном и Новогирееве появится 330 квадратных метров жилья. Землю бывшей промзоны Красный Строитель в Чертанове Южном рассмотрят для возведения почти 190 тысяч квадратных метров жилья, участок на улице Кусковской в Новогирееве – около 142 тысяч квадратных метров.



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