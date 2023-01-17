Инвестор построит технопарк на севере столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На севере столицы построят технопарк, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На торги выставили право реорганизации участка бывшей промзоны Вагоноремонт.

Победитель аукциона сможет построить там объекты промышленного назначения общей площадью более 81 тысячи квадратных метров. В здании также могут появиться офисные комплексы, магазины, фармацевтическое производство, кафе и рестораны. Параметры определят после разработки проекта планировки территории.

Общий объем инвестиций в реорганизацию оценивается почти в девять миллиардов рублей. Площадь выставленного на торги участка составляет 2,7 гектара. Заявки принимаются до 26 января. Сам аукцион назначен на 7 февраля, а стартовая цена лота составляет 9,53 миллиона рублей.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период с января по ноябрь прошлого года объем промышленного производства в Москве увеличился более чем на 9%. В настоящее время столичные предприятия уже имеют возможность расширять и наращивать производство.

Также Ефимов рассказал, что в Москве благодаря реорганизации четырех неэффективно используемых территорий создадут более 14 тысяч рабочих мест. Речь идет об участке в районе Кусковской улицы, а также бывших промзонах Вагоноремонт, Алтуфьевское шоссе и Красный Строитель.



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