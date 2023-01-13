Промышленный парк площадью 46 тысяч "квадратов" построят в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Зеленограде планируют построить промышленный парк суммарной поэтажной площадью 46 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Отмечается, что решение о выделении под проект участка площадью 8,7 гектара было принято накануне Градостроительно-земельной комиссией Москвы. Реализовывать проект будет "Специализированный застройщик "Зеленоградский", который входит в группу компаний "ПИК".

Проект планировки территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники, на которой возведут промышленный парк, одобрили еще в апреле позапрошлого года. На территории площадью 75 гектаров построят также жилой комплекс "Зеленый парк", офисы и торговые объекты.

В составе ЖК появятся и соцобъекты, которые затем передадут в собственность города. В частности, планируется возвести два детских сада, каждый их которых рассчитан на 250 мест, и две школы на 550 мест каждая.

Ранее сообщалось, что во Внукове построят производственно-складской комплекс общей площадью 42,6 тысячи квадратных метров. На территории объекта будут размещены склады, а также объекты фармацевтической, легкой, пищевой и строительной промышленности.



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