В ОЭЗ "Технополис "Москва" построили завод по производству измерительных приборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили строительство на территории "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва" завода по производству электронных измерительных приборов. Информацией об этом поделился заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвесторы вложили в новое предприятие свыше 154 миллионов рублей. Сырье и материалы, из которых будут изготавливать измерительные приборы, полностью российские", – заявил он.

Он добавил, что компания "Термико" получила разрешение на ввод в эксплуатацию административно-производственного корпуса. Предприятие занимается выпуском средств измерений температуры в РФ. Известно, что компания использует советские научные традиции. На сегодняшний день предприятие регулярно организовывает научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность, создавая актуальные приборы и датчики.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, площадь нового завода составит свыше 2,4 тысячи квадратных метров. Благодаря предприятию в Москве появится больше 90 новых рабочих мест. На данный момент завод производит свыше 30 видов приборов для измерения температуры.

Ранее Ефимов рассказал, что в индустриальном парке "Руднево" специалисты закончили строительство 16 корпусов. Они уже готовы к размещению высокотехнологичных производств, заявил он. Отмечалось, что новый комплекс станет самым крупным в составе площадки.

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