На площадке "МИЭТ" ОЭЗ Москвы достроили первый корпус инновационного центра электроники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На зеленоградской площадке "МИЭТ" особой экономической зоны "Технополис "Москва" завершилось строительство первого корпуса инновационного центра электроники, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, там будут производить электронные модули и радиоэлектронную аппаратуру. В новом корпусе будет современное высокотехнологичное производство полного цикла для серийного выпуска электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. Предприятия смогут разместить в нем свои производственные мощности уже в начале будущего года.

Пятиэтажное здание инновационного центра электроники площадью более пяти тысяч "квадратов" строил один из первых резидентов столичной ОЭЗ – "Зеленоградский инновационно-технологический центр".

Концепция центра предусматривает строительство двух корпусов, где разместятся резиденты площадки "МИЭТ" ОЭЗ "Технополис "Москва". Возведение нового корпуса с собственными производственными площадями позволит Зеленоградскому инновационно-технологическому центру и заводу "Протон" внедрить системы автоматизации и роботизации производства серийных изделий.

Новая производственная инфраструктура площадки позволит производить высокотехнологичную продукцию в области информационно-управляющих, связных, локационных и биомедицинских систем, а также предоставлять услуги по производству печатных плат, металлообработке, сборке и настройке электронных узлов и блоков.

Строительство инновационного центра началось в феврале 2021 года. За год возвели первый корпус, сейчас к нему прокладывают инженерные коммуникации и ведут внутреннюю отделку помещений. Одновременно разрабатывается концепция благоустройства территории.

Проект предусматривает строительство 11-этажного административного корпуса общей площадью 20,6 тысячи квадратных метров. Там будут выполнять инжиниринговые работы и вести подготовку выпускников университета "МИЭТ". Появится также центр трансфера технологий и лаборатории для проектной деятельности. Ожидается, что работы закончатся в октябре 2024 года.

Ранее Ефимов рассказал, что резидент "Технополиса "Москва" – компания "Зеленоградский нанотехнологический центр" – начнет серийное производство фотонных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования.

Он отметил, что фотонные технологии увеличивают скорость передачи информации более чем в 100 раз. По его мнению, данная отрасль будет способствовать развитию технологического суверенитета РФ.

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