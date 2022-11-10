Новый тип экспресс-теста на коронавирус разработали в "Технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена коронавируса в слюне человека зарегистрировала компания, работающая на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Мощности компании позволяют выпускать около 40 миллионов экспресс-тестов ежегодно. В октябре 2022 года продукция была запущена в серийное производство, первая партия составила 20 тысяч штук. В ближайшее время набор появится в аптеках", – приводятся слова Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новый тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 анализирует слюну человека, а не мазок из назальной полости. Результат готов за 7–10 минут.

В материале говорится, что новая система способна распознавать все известные штаммы COVID-19. При появлении новых штаммов будут проведены дополнительные клинические испытания.

Уточняется, что компания "Имбиан Лаб" начала создание своего производства на площадке "Алабушево" в нынешнем году. Площадь будущего предприятия составит около 2,5 тысячи квадратных метров. На территории появятся производственные участки, лаборатории и офисы. Еще одна площадка компании расположена в Новосибирской области.

В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что в настоящее время получено 75 регистрационных удостоверений на производство тест-систем для диагностики различных заболеваний.

"Комфортные условия работы в особой экономической зоне Москвы будут способствовать разработке новых опытных образцов", – отметил Дегтев.

Ранее компания "Гемамед", которая также базируется в "Технополисе "Москва", в рамках офсетного контракта поставила городу более миллиона медизделий для стомированных пациентов в январе – августе 2022 года.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что контракт с организацией был подписан в 2019 году. Он уточнил, что контракт подразумевает закупки на протяжении восьми лет. Общая стоимость продукции оценивается в 8,6 миллиарда рублей.

Офсетные контракты – это способ стимулировать компании производить необходимую городу продукцию.



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