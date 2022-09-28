Столичный производитель поставил городу более миллиона медизделий по офсетному контракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "Гемамед" в рамках офсетного контракта поставила городу более миллиона медизделий по офсетному контракту в январе – августе 2022 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что контракт с организацией был подписан в 2019 году.

"В рамках этого договора инвестор вложил миллиард рублей в создание инновационного производства по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов на территории особой экономической зоны столицы", – уточнил представитель мэрии.

По словам Ефимова, контракт подразумевает закупки на протяжении восьми лет. Общая стоимость продукции оценивается в 8,6 миллиарда рублей.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что компания "Гемамед" планирует в полной мере обеспечить потребности столичного здравоохранения в продукции для стомированных пациентов. Предприятие также готово развивать поставки в регионы РФ.

"В 2023 году компания намерена выйти на полную производственную мощность и ежегодно выпускать 5,5 миллиона единиц продукции по 44 наименованиям. С 2024 года производственные мощности предприятия смогут покрывать 76 процентов спроса на эти товары в России", – заявил эксперт.

Начальник управления фармации департамента здравоохранения города Москвы Михаил Игнатов уточнил, что ежегодно медицинским организациям столицы требуется около 3,9 миллиона основных медизделий для стомированных пациентов.

Офсетные контракты – это способ стимулировать компании производить необходимую городу продукцию. В настоящий момент в городе заключено четыре офсетных контракта в области медицины. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 10,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Московский эндокринный завод запустил производство первого в своем ассортименте ветеринарного препарата, а именно обезболивающего средства для собак и кошек. Предприятие имеет офсетный контракт с Москвой на выпуск в столице 20 препаратов.

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