Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

07:54

Московский эндокринный завод наладил выпуск ветеринарных препаратов

городживотныемедицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин

Московский эндокринный завод запустил производство первого в своем ассортименте ветеринарного препарата. Это обезболивающее средство для собак и кошек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с каждым годом в портфеле медицинских компаний Москвы появляется все больше собственных разработок, иногда в совершенно новых для них направлениях.

"Фармацевтические предприятия города выпускают изделия для лечения широкого перечня заболеваний. Один из ведущих производителей города – Московский эндокринный завод – в этом году начал выпускать лекарственные средства для животных и уже вывел на рынок свой первый препарат для ветеринарного применения", – заявил он.

Препарат будут применять в составе комплексной терапии в послеоперационный период, при травмах, а также диагностических или лечебных манипуляциях. Как отметил генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев, лекарственные средства для животных являются новым и перспективным направлением для предприятия.

"В наших планах – расширение ветеринарной линейки. Например, до конца этого года рассчитываем вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии. Также мы рассматриваем возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках контрактного производства", – сообщил он.

Отмечается, что город оказывает производителю всестороннюю поддержку. Так, с 2016 года компания имеет статус промышленного комплекса, что позволяет ей получать налоговые льготы, а сэкономленные средства направлять на расширение производства и научные разработки.

Кроме того, в прошлом году столица заключила с Московским эндокринным заводом офсетный контракт. Объем инвестиций по нему составляет 1 миллиард рублей. Согласно документу, в течение двух лет инвестор должен наладить в Москве выпуск 20 препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, антидепрессантов и нейролептиков. Город, в свою очередь, гарантирует закупку лекарств на сумму в 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.

Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" разработали экспресс-тексты для выявления заболеваний печени и инфекций. В качестве исследуемого образца будет использоваться сыворотка, плазма или цельная кровь. Медицинские приборы уже получили регистрационное удостоверение и сейчас находится на стадии производства.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать