Московский эндокринный завод наладил выпуск ветеринарных препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин

Московский эндокринный завод запустил производство первого в своем ассортименте ветеринарного препарата. Это обезболивающее средство для собак и кошек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с каждым годом в портфеле медицинских компаний Москвы появляется все больше собственных разработок, иногда в совершенно новых для них направлениях.

"Фармацевтические предприятия города выпускают изделия для лечения широкого перечня заболеваний. Один из ведущих производителей города – Московский эндокринный завод – в этом году начал выпускать лекарственные средства для животных и уже вывел на рынок свой первый препарат для ветеринарного применения", – заявил он.

Препарат будут применять в составе комплексной терапии в послеоперационный период, при травмах, а также диагностических или лечебных манипуляциях. Как отметил генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев, лекарственные средства для животных являются новым и перспективным направлением для предприятия.

"В наших планах – расширение ветеринарной линейки. Например, до конца этого года рассчитываем вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии. Также мы рассматриваем возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках контрактного производства", – сообщил он.

Отмечается, что город оказывает производителю всестороннюю поддержку. Так, с 2016 года компания имеет статус промышленного комплекса, что позволяет ей получать налоговые льготы, а сэкономленные средства направлять на расширение производства и научные разработки.

Кроме того, в прошлом году столица заключила с Московским эндокринным заводом офсетный контракт. Объем инвестиций по нему составляет 1 миллиард рублей. Согласно документу, в течение двух лет инвестор должен наладить в Москве выпуск 20 препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, антидепрессантов и нейролептиков. Город, в свою очередь, гарантирует закупку лекарств на сумму в 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.

Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" разработали экспресс-тексты для выявления заболеваний печени и инфекций. В качестве исследуемого образца будет использоваться сыворотка, плазма или цельная кровь. Медицинские приборы уже получили регистрационное удостоверение и сейчас находится на стадии производства.