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02 ноября, 20:35

Политика

Совет Европы сообщил о выходе РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Фото: depositphotos/labrador​

Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы (СЕ), пишет ТАСС.

Решение вступило в силу с 1 ноября. О планах выйти из конвенции Россия уведомила еще 30 октября 2025 года. Кроме того, Владимир Путин денонсировал протоколы к Европейской конвенции № 1 и 2 от 4 ноября 1993 года.

Такое решение было принято из-за отказа Евросоюза обеспечить представительство России в уставных органах организации. Согласно статье 22, документ допускает выход из ЕКПП только через год после уведомления. РФ была участницей конвенции с 1998 года.

Ранее президент РФ подписал закон о ратификации протокола, прекращающего действие соглашения 1993 года "О помощи беженцам и вынужденным переселенцам". Документ был заключен главами государств СНГ в столице Таджикистана в октябре 2025 года.

Соглашение практически перестало применяться. Действующее российское законодательство самостоятельно обеспечивает экономические, социальные и правовые гарантии для этих категорий лиц.

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