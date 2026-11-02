В Казахстане остановили прокачку нефти по "Атырау – Самара" из-за беспилотников

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В Казахстане остановили прокачку нефти по нефтепроводу "Атырау – Самара" из-за беспилотников. Об этом сообщила представитель министерства энергетики страны Асель Серикпаева, передает "Интерфакс Казахстан".

По данным местного Минэнерго, дроны атаковали объекты Самарского производственно-диспетчерского узла в ночь на понедельник, 2 ноября. В связи с этим в 04:09 по московскому времени остановили транспортировку нефти.

В ведомстве подчеркнули, что возобновление прокачки "ожидается в ближайшее время". По словам Серикпаевой, в настоящее время профильные службы проверяют состояние инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что нефтепровод "Восток – Запад" в Саудовской Аравии подвергся атаке нескольких беспилотников, запущенных с территории Ирака. Удары были нанесены по участкам трубопровода в районах Эр-Рияда и Медины. В МИД отметили, что в результате произошедшего были пострадавшие, нанесен определенный ущерб.

В ведомстве подчеркнули, что Саудовская Аравия пошла навстречу просьбам Ирака о проведении собственного расследования и не стала наносить ответные удары по иракской территории.