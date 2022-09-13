В Москве разработали экспресс-тесты для выявления заболеваний печени и инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В технополисе "Москва" разработали экспресс-тексты для выявления заболеваний печени и инфекций. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что медицинские приборы уже получили регистрационное удостоверение и сейчас находится на стадии производства.

Как рассказал глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, экспресс-тексты способны выявлять гепатиты В и С за 15 минут. В качестве исследуемого образца будет использоваться сыворотка, плазма или цельная кровь.

Он подчеркнул, что это полностью отечественная разработка, которая станет альтернативой зарубежной продукции. Овчинский добавил, что такие наборы для самодиагностики в ближайшее время появятся в аптеках Москвы.

"Сегодня московские производители усиленно работают над заменой импортных товаров отечественными аналогами. Фармацевтическая отрасль в этом ключе, конечно, наиболее важная, потому что от эффективности медицинских препаратов и методов исследований зависят здоровье и жизни горожан", – сказал он.

Также сообщается, что тесты смогут определить и сифилис. Как рассказала гендиректор компании-разработчика Вероника Осипова, специфика гепатита и сифилиса заключается в том, что они могут долгое время не проявляться. При этом болезни можно вылечить при обнаружении их на ранних сроках.

"У наших новых экспресс-тестов уровень чувствительности и специфичности 100%, что приближает их по точности и достоверности результатов к лабораторным методам иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР)", – подчеркнула она.

Отмечается, что новые экспресс-тесты будут стоить около 750 рублей за штуку. Первая партия составит по 3,5 тысячи штук каждого.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали три тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему, одна из которых диагностирует заболевания методом иммуноферментного анализа в лабораторных условиях за 40 минут, вторая выявляет антиген вируса на ранних стадиях заражения за 15–20 минут, а третья показывает наличие антител IgM и IgG также за 15–20 минут.

